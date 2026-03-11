Día Mundial de la Siesta, una práctica que puede mejorar el rendimiento mental

Los especialistas señalan que un descanso de 15 a 25 minutos mejora la alerta y la energía.

En cambio, una siesta de 40 a 60 minutos puede generar somnolencia al despertar, mientras que un ciclo de 90 minutos favorece la memoria y la creatividad.

Se recomienda realizarla entre las 13:00 y las 15:00 horas y evitar que sea demasiado larga para no afectar el sueño nocturno.

El antropólogo, Gonzalo Iparraguirre, autor del libro El Tiempo no es dinero, conversó con Carla Ruiz y Sergio Zarratea en Segundo Round, sobre el tema.

"El cerebro entra en una etapa de reposo en la que necesita reponerse, son rítmos biológicos que ocurren independientemente de la situación en la que uno este: si bien hay ciertos patrones o agrupamientos, los tirmos biológicos son individuales de cada persona".

"La siesta es muy famosa en la Argentina porque en nuestro país hay muchos lugares en los que se respeta mucho el tiempo de la siesta, aunque la gente no este necesariamente durmiendo".

"Uno tiene que descubrir el valor de los ritmos en su vida, tanto los rítmos biológicos como los rítmos sociales y convivir con ellos de manera compensada para que ninguno de los dos generen consecuencias sobre la salud".

El Día Mundial de la Siesta se celebra cada 11 de marzo. Esta fecha tiene como objetivo concienciar sobre los beneficios de este descanso breve para la salud física y mental, especialmente en estilos de vida con altos niveles de estrés.