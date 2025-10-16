Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar

Se conmemora cada 16 de octubre para crear conciencia sobre la importancia de aprender esta maniobra simple pero vital que permite salvar vidas. Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con el médico cardiólogo sobre la efectividad de esta práctica.

El Dr. Mario Fitz Maurice detalló que la enfermedad cardiovascular es “la primera causa de muerte” y sucede “una cada 15 minutos dentro de la población general”.

Además de esa frecuencia, el profesional explicó que saber hacer RCP y usar el desfibrilador brinda a la víctima “el 80 por ciento de probabilidad de llegar con vida al hospital”.

“Es muy importante que tratemos de concientizar y que los lugares con gran concurrencia de gente tengan desfibrilador”.

Anoche, murió un dirigente de la UCR y candidato a diputado nacional por la provincia de Misiones luego de haberse descompensado mientras participaba en un debate con distintos oponentes que era transmitido en vivo por un canal de streaming.

Se trata de Hernán Damiani, de 66 años, histórico referente del radicalismo que ya había ocupado una banca en el Congreso entre 1997 y 2001, y también en la Legislatura provincial entre 1991 y 1995.