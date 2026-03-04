Día Mundial contra la Obesidad: lo que hay que saber

El 4 de marzo fue una fecha establecida por la Federación Mundial de la Obesidad (World Obesity Federation) para fomentar soluciones prácticas que ayuden a las personas a alcanzar y mantener un peso saludable. El objetivo es sensibilizar sobre la obesidad como una enfermedad crónica y multifactorial, promoviendo la prevención y el tratamiento temprano.

Cuando decidimos cuidarnos, empezar una dieta o cambiar nuestros hábitos, ¿lo hacemos por salud o lo hacemos por la mirada del otro? ¿Nos cuidamos por amor propio o por presión social? La jefa de nutrición del Hospital de Clínicas, Pilar Quevedo, en diálogo con 100% Nora, aseguró que "la obesidad es una enfermedad, tiene signos, tiene síntomas, tiene impacto negativo en la calidad de vida. Esto hay que saberlo más allá de todo estigma que caiga sobre ella".

Quevedo, además, dijo que "estos días conmemorativos sirven para concientizar, enseñar, hablar del tema. Hay que socializar la problemática, hacer una gran red de prevención".

La obesidad se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Según la Organización Mundial de la Salud, se identifica en adultos mediante un Índice de Masa Corporal (IMC) igual o superior a 30.