Día Mundial de la celiaquía, una oportunidad para sensibilizar y visibilizar esta condición

En nuestro país tiene un alto grado de prevalencia y se calcula que 1 de cada 100 personas padecen esta afección autoinmune crónica provocada por la ingesta de gluten, una proteína presente en trigo, avena, cebada y centeno. Nora Briozzo, en 100 “% Nora”, conversó con el ingeniero en alimentos sobre particularidades de esta intolerancia que afecta al intestino delgado de quienes tienen una predisposición genética.

La celiaquía “es una enfermedad que hace años que existe pero hoy hay mayor diversidad de productos aptos” para quienes la padecen gracias a “la capacidad de detección y diagnóstico” que se ha logrado.

Tomás Gill explicó que se trata de una enfermedad “crónica” y aclaró que "los síntomas se apagan cuando el gluten no está presente en su dieta”.

Ante la presentación de síntomas o dudas al respecto, el especialista sugirió la consulta a un gastroenterólogo para poder dilucidar su condición.

Por otro lado, valoró que "desde la industria alimenticia se ha dado respuesta brindando una gran cantidad de productos" sin gluten aunque reconoció que los valores son mayores.

"No solamente es darle una alimentación sin gluten sino que sea accesible porque es su condición de salud", señaló.

La celiaquía impide la correcta absorción de nutrientes y requiere una dieta estricta sin gluten de por vida para evitar daños.

Muchos casos permanecen sin diagnóstico debido a la diversidad de síntomas o a su presentación silenciosa.

Los especialistas destacan la importancia de la detección temprana y los controles médicos, ya que un diagnóstico oportuno permite iniciar el tratamiento adecuado y prevenir complicaciones a largo plazo.

Los síntomas pueden variar y presentarse de forma aislada o combinada e incluyen diarrea crónica; pérdida de peso; deposiciones abundantes o grasosas; anemia sin causa aparente; dolor abdominal recurrente; distensión y gases; dolores óseos o articulares; calambres musculares; fatiga persistente y retraso en el crecimiento.

El único tratamiento efectivo es una dieta estricta sin gluten de por vida, incluso en cantidades mínimas.

Esto implica evitar no solo alimentos evidentes, sino también productos industrializados que puedan contener trazas o aditivos con gluten.