Día Internacional del gato: hábitos, juegos y cuidados de esas mascotas

El 20 de febrero se festeja el día Internacional del Gato como tributo al fallecimiento de uno de los felinos más emblemáticos del mundo, Socks, la mascota de Bill Clinton que formó parte de la Casa Blanca desde el año 1993.

Su muerte, el 20 de febrero de 2009, conmovió al mundo entero y activistas, como también las redes sociales Twitter y Facebook, consideraron oportuno que todos los años se festeje el Día Internacional del Gato en su honor.

A propósito de la fecha, Carla Ruiz conversó con Marina Mazzeo, médica veterinaria, quien habló de los cuidados, las vacunas, la alimentación y la importancia de jugar con el gato en casa para fortalecer su sociabilización y su institnto de caza.