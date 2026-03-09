Día Internacional del DJ: fecha que reconoce su impacto musical

Instaurado desde 2002 para homenajear a los disc jockeys por su aporte cultural y promover acciones benéficas impulsadas por organizaciones vinculadas a la música. Surge a partir de una iniciativa promovida por la organización World DJ Fund junto a la fundación Nordoff Robbins: en parte para reconocer la destreza artística de los DJs para recaudar fondos para fines benéficos.

Por este tema, el reconocido DJ argentino (también es locutor), pionero en la promoción de la música electrónica en el país, Claudio "Capo" Ferraro, en diálogo con 100% Nora, sostuvo que "el disc jockeys siempre tuvo un rol de transformación cultural de la música. Lideró distintas iniciativas, muchas de ellas solidarias que terminan favoreciendo a varios sectores de la comunidad".

Claudio "Capo" Ferraro es una figura clave en la historia de la música electrónica en Argentina, especialmente recordado por su rol en la mítica Radio NRG (Energy) y su programa Dee Jay Time.