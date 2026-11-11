El Día Internacional del Churro se celebra cada 11 de noviembre, fecha elegida de manera simbólica por la semejanza visual de los números "11/11" con los palitos rectos y alargados de los churros.

Según estimaciones de la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (Apyce), en la Argentina se consumen 30 millones de unidades al año, relleno, bañado o ambas cosas a la vez.

Según las fábricas del sector, los sabores más elegidos del país son: Relleno de dulce de leche (70%), relleno de dulce de leche y bañado en chocolate (20%) y sin relleno (10%).

Existen variantes tanto dulces como saladas: Hoy se pueden encontrar churros de crema pastelera, nutela, queso cheddar, roquefort, hummus, jamón y queso, membrillo, crema de limón e incluso aceituna.

Los sabores más “gourmet” incluyen pistacho, kit kat, bon o bon, sambayón, oreo, menta con chocolate, pasta saborizada de frutilla y banana Split.

Con el boom del “Pistacho Dubai”, las fábricas también se sumaron a la tendencia con el relanzamiento del churro de pistacho bañado en chocolate Dubai.

“El churro es mucho más que un producto de nuestra gastronomía: es parte de nuestros recuerdos, de nuestras costumbres y de esos pequeños placeres que compartimos desde chicos”, afirma Lorena Fernández, presidente de Apyce.

Para Fernández, “de origen español, en Argentina supo construir una identidad propia, convirtiéndose en un clásico de las meriendas, las tardes de invierno y las vacaciones de verano”.

“Que el 11 de noviembre tenga su propio día es una oportunidad para celebrar esta tradición, reconocer a quienes mantienen vivo el oficio y poner en valor un producto que sigue conquistando a distintas generaciones”, completa.