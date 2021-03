Día internacional de las y los artesanos

DESCARGAR

Jorge Olivares, artesano platero de Esquel, estuvo en comunicación con Raúl Carello en “El señalador” debido a que en esta fecha en la que se conmemora y reconoce el oficio el Municipio le rendirá homenaje. Sobre la artesanía comentó: “Uno se puede especializar, pero viene de la casa. Por eso yo siempre saludo a la gente del campo. Viví toda la vida en el campo; mi papá era soguero y mi mama tejía. No me ha sido difícil esta cuestión, uno lo lleva a través de la familia”. Además agregó: “Hace más de 30 años que no me dedico a otra cosa que no sea la artesanía con todo lo que conlleva vivir de algo que tiene que ver con viajar, salir a ferias y mostrar una actividad que es muy antigua y que no es de primera necesidad. Sobrevivir a través de los años, no es fácil”.

Remarcó la importancia de lo aprendido en su familia: “el oficio heredado tiene que ver con que vamos transmitiendo lo que hemos aprendido de los mayores”. También recordó las actividades en el marco de este día especial: “Va a haber un acto, luego se presentará el libro de Ian Fizer, y mañana se realizará una feria”.