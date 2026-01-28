Día Internacional de la Protección de Datos: consejos para evitar riesgos digitales

Cada 28 de enero se conmemora el Día Internacional de la Protección de Datos, una fecha que invita a reflexionar sobre el cuidado de la información personal en un contexto de creciente digitalización y aumento de los delitos informáticos.

El experto en ciberseguridad Ariel Corgatelli dialogó con el equipo de Ramos generales y subrayó la importancia de tomar conciencia sobre el uso responsable de los datos personales, especialmente en redes sociales, aplicaciones y plataformas digitales. Además, dio algunos consejos para establecer las contraseñas.

El avance de la tecnología amplió las posibilidades de acceso a servicios, pero también incrementó los riesgos asociados al robo de identidad, fraudes y filtraciones de información sensible. Contraseñas débiles, enlaces fraudulentos y descuidos en la configuración de privacidad figuran entre las principales amenazas.

Especialistas recomiendan adoptar hábitos digitales seguros, como el uso de autenticación en dos pasos, la actualización periódica de sistemas y la verificación de la legitimidad de los sitios web, como medidas básicas para proteger la información personal.