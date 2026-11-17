Establecido el 17 de noviembre, la fecha busca generar conciencia sobre esta enfermedad, las medidas de prevención, los factores de riesgo y la importancia de la detección temprana para su tratamiento. Según el Ministerio de Salud de la Nación se trata del cáncer que mayor cantidad de muertes provoca en nuestro país, con más de 8.300 fallecimientos anuales. Nora Briozzo, en 100% Nora, conversó con el oncólogo pulmonar, Jefe de Oncología Torácica del Instituto Alexander Fleming a propósito de esta fecha.

El Dr. Claudio Martín explicó que el cáncer de pulmón es “un problema de salud pública número uno” y ahondó que “es la principal causa de muerte por cáncer en hombres en Argentina y la tercera en mujeres”.

Asimismo, explicó la “importancia de la detección precoz” de esta enfermedad y señaló al tabaquismo como "la principal causa de la enfermedad".