Día Internacional de la Empanada con consumo récord en Argentina: 10 millones diarias

Cada 8 de abril, la empanada tiene su propia celebración. Y no es casual: en Argentina no solo es un clásico indiscutido, sino también uno de los alimentos más elegidos a lo largo y ancho del país. Ya sea como entrada, compañera infaltable de una pizza o protagonista absoluta de la mesa, su presencia atraviesa generaciones, regiones y costumbres.

Por este tema, la ganadora del concurso provincial de la empanada 2022, en Salta, Gloria del Valle Aguirre, en diálogo con 100% Nora, dijo que "la empanada tradicional de Salta es con papa, carne cortada a cuchilla, y se puede se cocina en el horno de barro".

La campeona, además, agregó que "el conocimiento se transmite de generación en generación: yo aprendí de mi mamá y ella de su mamá".

¿El dato que sorprende?

Según datos informados por APYCE (la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina), en nuestro país se consumen alrededor de 10 millones de empanadas por día. Lejos de ser una cifra exagerada, surge de un estudio realizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que analizó la venta de tapas a nivel industrial.

El resultado: cada argentino utiliza en promedio unas 50 tapas al año. Si a eso se le suma la producción hogareña, la elaboración propia de las pizzerías y casas de empanadas... el número escala hasta cifras verdaderamente impactantes.