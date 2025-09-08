Día Internacional de la Alfabetización: Desafíos en la era digital

Este año, Unesco estableció como tema de celebración: «Promover la alfabetización en la era digital». Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con la docente y vicedirectora de educación en el Colegio Oxford, del barrio porteño de Nuñez, sobre los desafíos que representa para el sistema educativo.

Vanesa Sánchez Sosa destacó la importancia del libro y de que los chicos “aprendan a tomarlo como artefacto de estudio”.

Consideró que la educación “atraviesa desafíos bastantes diferentes” entre los cuales incluyó los que plantea la era digital.

En ese sentido, sostuvo que “la masificación de las redes sociales y la cultura digital tenemos que resignificarlas adentro del aula”.

“Es importante resignificar el celular, no sólo como herramienta de ocio sino como campo de información”, explicó.

Por otro lado, la educadora llamó “a cambiar la matriz de relación que se creó a través de los dispositivos” y destacó el rol de sostén que tiene la escuela en pos de “buscar una sociedad mejor para todos”.