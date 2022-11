Día del Veganismo: “Necesitamos como planeta comer más plantas”

“Cuando hablamos de salud, no debemos referirnos sólo a lo individual. Sino también al planeta y a las demás especies que habitan en él”, indicó Rocío Hernández, conocida en las redes sociales como Nutriloca, en el marco del Día Mundial del Veganismo. En diálogo con Nacional Rosario Fontanarrosa enumeró consejos y desmitificó cuestiones sobre la alimentación.

“Todo lo que nos movilice un poco la estructura de lo que consideramos normal, incomoda. El veganismo viene a incomodar, a molestar, aunque no es esa la idea”, aclaró la especialista en el programa La siesta jugada (13 a 15 hs.). Además, admitió que “a veces, el no saber, protege”, y remarcó que “cuando se habla de proteínas se nos viene a la cabeza un determinado alimento, por una construcción social. Pero no es lo único”. Y concluyó: “Necesitamos como planeta comer más plantas”.