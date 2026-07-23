Día del Payador: homenaje a una expresión emblemática de la cultura nacional

Cada 23 de julio se celebra en la Argentina el Día Nacional del Payador, una fecha que homenajea a quienes mantienen viva una de las expresiones más representativas de la cultura popular. La conmemoración recuerda la histórica payada protagonizada en 1884 por el argentino Gabino Ezeiza y el uruguayo Juan de Nava, un acontecimiento que marcó un hito en la historia de este arte basado en la improvisación, la poesía y la música. La fecha fue establecida oficialmente por la Ley 24.120.

El payador Maximiliano Salas dialogó con el equipo de Korol en el aire y destacó la vigencia de una tradición que continúa transmitiéndose de generación en generación. En ese sentido, puso en valor la capacidad de la payada para expresar sentimientos, reflejar la realidad cotidiana y mantener vivas las raíces culturales del país. Además, compartió algunos versos con los oyentes.

Por otro lado, a propósito de esta fecha especial, Nora Briozzo, en "100 % Nora", conversó con el payador David Tokar sobre este arte en "un día tan simbólico".

"Nunca se pierde el vértigo de saber qué decir", admitió.

La payada consiste en la improvisación de versos cantados, generalmente acompañados por guitarra. Su modalidad más conocida es el contrapunto, un intercambio entre dos payadores que responden en forma de verso a los desafíos planteados por su interlocutor. Esta manifestación artística tuvo un importante desarrollo en Argentina, Uruguay, el sur de Brasil, Paraguay y Chile.

La celebración del Día del Payador tiene su origen en el encuentro realizado el 23 de julio de 1884 en Uruguay, cuando Gabino Ezeiza se enfrentó en una histórica payada con Juan de Nava. Aquella actuación convirtió al artista argentino en una de las figuras más reconocidas del género y contribuyó a popularizar una tradición que ya formaba parte de la vida rural rioplatense.

Con el paso del tiempo, la payada se consolidó como una de las expresiones más características del folklore argentino. Su capacidad de improvisación, la riqueza poética de sus versos y el vínculo directo con el público permitieron que la tradición atravesara distintas épocas y se mantuviera vigente hasta la actualidad.