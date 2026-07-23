Día del Musicoterapeuta: una profesión que une salud, arte y bienestar

Cada 23 de julio se celebra en Argentina el Día del Musicoterapeuta, una fecha que reconoce el trabajo de los profesionales que utilizan la música y el sonido como herramientas para promover la salud, la comunicación y el bienestar de las personas.

Nuria Sierra, licenciada en Musicoterapia, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y destacó la importancia de esta disciplina en distintos ámbitos de la salud, la educación y el trabajo comunitario.

En ese sentido, manifestó que su disciplina es una profesión de la salud que utiliza tanto la música como el espectro total de los sonidos. "Nosotros, en vez de usar las palabras, usamos la música y los sonidos en un proceso", afirmó sobre su método terapéutico.

La licenciada comparó su labor con la psicología, indicando que mientras esta última usa la palabra, ellos utilizan el lenguaje sonoro. Expresó que este abordaje permite un camino más sencillo para acceder a las emociones de quienes no pueden hablar de su vida.

Sierra señaló que los seres humanos empiezan a producir sonidos mucho antes de aprender a hablar formalmente. "Las emociones están ligadas a esos sonidos y a todos los sonidos que nos rodearon", explicó sobre la raíz del vínculo sonoro.

Para ejemplificar la conexión emocional, recordó cómo ciertos ruidos evocan la historia personal de cada individuo. "Si les pregunto cómo suena la casa de su abuela, tendrán sonidos ligados a sus emociones y a su historia", manifestó sobre la memoria auditiva.

Además, destacó que el trabajo en musicoterapia es fundamentalmente artesanal e individual, adaptándose a la sensibilidad de cada paciente y señaló que un estímulo, como el canto de un pájaro, puede ser placentero para unos e incómodo para otros.

La experta mencionó que incluso géneros musicales específicos, como el rock, generan reacciones opuestas según la persona. "Escuchar Metallica puede ser algo placentero y para vos puede ser algo muy irritable", indicó sobre la diversidad de percepciones.

Respecto a los objetivos clínicos, afirmó que los sonidos se utilizan para trabajar las inhibiciones y lo que el paciente no logra decir. "A través de los instrumentos se busca lo expresivo, cosas que uno quisiera decir pero no le sale", concluyó sobre el proceso terapéutico.

La musicoterapia es una disciplina reconocida en la Argentina que emplea experiencias vinculadas al sonido, la música y el movimiento con fines terapéuticos, preventivos y educativos. Su aplicación se extiende a hospitales, centros de rehabilitación, escuelas, espacios comunitarios y consultorios, donde forma parte de equipos interdisciplinarios dedicados a acompañar diferentes procesos de salud.