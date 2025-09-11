Día del Maestro: llegó a viajar 9 horas para darle clases a sus alumnos en una escuela rural de alta montaña en Tucumán

Una de las maestras de la escuela, Marcela Medina, contó en Radio Nacional cómo es dar clases en esta escuela rural perteneciente al partido de Tafí Viejo, a 2000 metros de altura en Tucumán. Allí van 57 alumnos desde nivel inicial a los 17 años.

"Como es una escuela multinivel, nosotros trabajamos dos semanas consecutivas y tenemos una semana de clases no presenciales. Cuando estamos en la escuela aprovechamos todos los días. Hay una maestra para inicial, dos maestros para el primario. Y luego tenemos para el secundario cada chico tienen profes de las áreas especifícas y algunos docentes especiales", contó.

Medina vive en San Miguel de Tucumán, por lo que primer tiene que llegar a una localidad que se llama El Siambon, a una hora de la capital tucumana. Desde allí tiene que subir por un camino hasta la escuela. Hay un momento del año que los ríos crecen y es imposible ir en auto, por lo que tienen que ir "a caballo".

"Hemos llegado a hacer 9 horas de viaje algunos días. A veces uno llega cansado, pero uno lo hace por los estudiantes, que ellos puedan crecer y superarse día a día", agregó Medina.