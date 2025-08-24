Día del Lector, en homenaje al nacimiento de Jorge Luis Borges

La fecha fue instaurada por la Ley 26.754 en coincidencia con el nacimiento de quien es considerado el escritor argentino más importante de todos los tiempos y una las grandes figuras de la literatura en lengua española del siglo XX.

Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo, tal su nombre completo, nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899 y falleció en Ginebra, Suiza, 14 de junio de 1986.

Escritor, poeta y ensayista, estudió entre Ginebra e Inglaterra; vivió en España desde 1919 hasta su regreso a la Argentina en 1921; colaboró en revistas literarias, francesas y españolas, donde publicó ensayos y manifiestos.

Participó con Macedonio Fernández en la fundación de las revistas Prisma y Prosa y firmó el primer manifiesto ultraísta.

En 1923 publicó su primer libro de poemas, Fervor de Buenos Aires, y en 1935 Historia universal de la infamia, compuesto por una serie de relatos breves (formato que utilizará en publicaciones posteriores).

Publicó diversas obras en colaboración con Adolfo Bioy Casares, entre las que cabe destacar Antología de la literatura fantástica.

Durante esos años su actividad literaria se amplió con la crítica literaria y la traducción de autores como Virginia Woolf, Henri Michaux o William Faulkner.

Fue bibliotecario, conferenciante y profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires (UBA), presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, miembro de la Academia Argentina de las Letras y director de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno desde 1955 hasta 1974.

En 1961 compartió con Samuel Beckett el Premio Formentor, otorgado por el Congreso Internacional de Editores.

Publicó libros de poesía como El otro, el mismo, Elogio de la sombra, El oro de los tigres, La rosa profunda, La moneda de hierro y cultivó la prosa en títulos como El informe de Brodie y El libro de arena.

Borges también publicó libros en los que se mezclan prosa y verso, libros que aúnan el teatro, la poesía y los cuentos; ejemplos de esta fusión son títulos como La cifra y Los conjurados.

A partir de 2012 la Ley 26.754 el Congreso de la Nación estableció el 24 de agosto como el "Día del Lector, en conmemoración y homenaje al día del natalicio del escritor argentino Jorge Luis Borges".

Recordamos la figura de Borges, Premio Cervantes 1979, a partir de un informe especial elaborado por el Área de Contenidos y conservado en el Archivo Histórico de Radio Nacional.