Día del Croissant: historia y secretos del clásico francés

Hoy 30 de enero se celebra el Día Internacional del Croissant, una efeméride gastronómica que pone en foco una de las piezas más emblemáticas de la panadería europea, conocida por su masa hojaldrada y su sabor distintivo. Esta celebración rememora el trayecto del croissant desde sus orígenes hasta su presencia global.

El maestro pastelero francés Bruno Gillot dialogó con el equipo de Creer o reventar y destacó la rica historia del croissant, desde su nacimiento en Viena durante el siglo XVII hasta su perfeccionamiento en Francia, subrayando cómo estas tradiciones culinarias cruzan fronteras y se adaptan a diferentes culturas. "El croissant es crujiente por fuera y muy tierno por dentro", destacó.

Aunque asociado popularmente a Francia, el croissant tiene raíces en la bollería vienesa, donde panaderos crearon una pieza con forma de media luna en el siglo XVII. La técnica francesa de hojaldre, que aporta la textura ligera y capas características, se consolidó más tarde. En Argentina, la comparación con la medialuna es habitual: aunque ambas comparten forma similar, difieren en ingredientes, textura y técnica de elaboración, reflejando tradiciones locales distintas.