Día del Coleccionista: Jorge junta pelotas de fútbol desde 1962

El Día del Coleccionista en Argentina se celebra el 7 de enero con el objetivo de reconocer esta actividad que preserva elementos históricos, que a su vez forman parte de la cultura.

La jornada nacional festeja a quienes se dedican a recolectar objetos difíciles de encontrar, fuera de serie y disponen de su tiempo y espacio para almacenarlos, ya sea de manera profesional o amateur.

En nuestro país existen coleccionistas de todos los tipos, ferias, convenciones, museos y blogs en internet, dedicados a compartir esta actividad.

Carla Ruiz en Deja Vu conversó con Jorge Elías Yovovich que colecciona pelotas de fútbol desde 1962 y asegura que están impecables. “de vez en cuando las inflo, las hago picar y las mantengo limpias y ordenadas”.

“Hay gente que colecciona cualquier cosa y todo vale”.

Cuenta que tiene los 22 balones oficiales de los Mundiales de fútbol que atesora, 16 de las ediciones transcurridas entre Chile ’62 y Qatar 2022 y otras seis versiones diferenciadas.

Jorge cuenta cómo cuida su colección y también repasa algunos otros gustos como por ejemplo por la música, los vinilos