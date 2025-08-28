Día del Árbol: plantarán especies nativas en el Camino de Sirga del Riachuelo

La actividad organizada por el Gobierno porteño se desarrollará de 10 a 12.30 del próximo viernes 29 de agosto en la barranca frente a la Reserva Ecológica Lago Lugano, en un tramo de 300 metros lineales.

Está prevista la participación de 120 voluntarios y se incorporarán especies como palo amarillo, tarumá, timbó colorado e ibapoí.

Los árboles fueron seleccionados por su adaptación al ecosistema ribereño.

La iniciativa contempla la plantación de 500 ejemplares provistos por el Centro de Información y Formación Ambiental, entre los que se incluyen 450 de la especie Terminalia australis (palo amarillo), 25 Citharexylum montevidense (tarumá), 15 Enterolobium contortisiliquum (timbó colorado) y 10 Ficus luschnathiana (ibapoí).

La actividad incluye, además, una breve navegación de cinco minutos por el Riachuelo.