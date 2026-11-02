Día de los Muertos: "México es el país que transmitió su significado al mundo"

La comunicadora y promotora de la cultura mexicana en Argentina, Ana Cecilia Pujals, dialogó con Adrián Korol en su programa Korol en el aire por Radio Nacional, y explicó qué tiene esta fecha que es tan importante para el país azteca.

"Es una tradición sincrética, es una fusión entre las culturas precolombinas y luego con la llegada de la religión católica y con el mestizaje", dijo.

Pujals explicó que el Día de los Muertos, originariamente en México "no era una tradición triste". "Sino que se pensaba como una trascendencia de la vida, hacia una mejor. Siempre ha sido una celebración comunitaria. Las personas vana visitar a sus difuntos a los cementerios, a los que llevaban todo lo que les gustaba", agregó.

"Los altares pueden estar en las casas, o en las calles, en espacios comúnes. Se empieza a partir del 27 de octubre a hacerlo. El primer día se lo dedica a las mascotas, luego se lo dedica a los fallecidos de manera trágica o en accidentes y los ignorados también son de los primeros. Se sigue con los niños difuntos; y por último a los fieles, seres queridos o adultos difuntos", aclaró la especialista.