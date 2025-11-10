Día de la tradición argentina

En la emisión en español de RAE celebramos el Día de la Tradición, en conmemoración del nacimiento de José Hernández, autor del Martín Fierro, obra esencial de la cultura argentina y símbolo de identidad nacional.

En ese marco, compartimos algunas canciones del disco que Horacio Guarany grabó en 1972, donde el reconocido cantor popular musicalizó los versos del Martín Fierro, rindiendo homenaje al espíritu del gaucho y a la palabra de Hernández.

Además, en coincidencia con esta fecha, conversamos con Eliana Gissara, del Centro Cultural Coreano, que celebra durante noviembre el Mes de la Cultura Coreana. En la entrevista, Gissara destacó las actividades que se realizan en todo el país y recordó que el 22 de noviembre se conmemora en Argentina el Día Nacional del Kimchi, plato tradicional y símbolo del pueblo coreano.