Día de la Radiodifusión: 105º Aniversario de la primera transmisión

El 27 de agosto se celebra en Argentina el Día de la Radiodifusión en recuerdo de la primera transmisión realizada en el país, ocurrida en 1920.
Podcast: Bajar
Suscribirse en Spotify | ¿Qué es Nacional Podcasts?
Los responsables de este acontecimiento histórico fueron Enrique Telémaco Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, quienes se harían conocidos como “los locos de la azotea” por su obsesión de andar por los techos de las edificaciones para hacer pruebas y experimentaciones con las frecuencias.
Susini fue el encargado de pronunciar las que serían las primeras palabras de una persona frente a un micrófono de radiofonía argentina.
Desde la terraza del Teatro Coliseo, en la ciudad de Buenos Aires, dijo: “Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Maestri, el barítono Aldo Rossi Morelli y la soprano argentina Sara César, todos con la orquesta del teatro Costanzi de Roma, dirigida por el maestro Félix von Weingarten”.
Aquella radiotransmisión de la ópera Parsifal, que fue oída por menos de 100 personas, dio inicio a lo que sería una riquísima historia del medio en la Argentina.
Recordamos esta fecha a través del documental "Del 20 al 20: Un Siglo de Radio", que Radio Nacional, a través del Área de Contenidos y Memoria Histórica, realizó en plena pandemia para celebrar los 100 años de la radiodifusión en Argentina.
La dirección del mismo estuvo a cargo de Liliana Manna y como guionista también estuvo Alejandro Stilman; la edición y musicalización fue de Fabián Panizzi y el trabajo en localización de audios del Archivo Histórico de Radio Nacional fue de Alberto Ronzoni y Mariana Antoñanzas. En la locución, Carla Ruiz y Rafael Hernández.
Compartimos el primero de los 16 episodios que integran el documental y que pueden escucharse en https://www.radionacional.com.ar/un-siglo-de-radio-en-argentina/
FICHA TÉCNICA
1907 Lily Queen (S Joplin) Scott Joplin
(1973) Amarcord (N Rota) Nino Rota
1920 Himno Olímpico (en Amberes)
1930-09-06 Mi Bandera (Chassaing-Imbroisi) Pedro Mirassou-Orq.Teatro Colón Dir Héctor Panizza
1915 Polka de los bebes - Teresita Calvó y Jacinto Capella
1922 El Toma Corriente (R Firpo) en Pianola por Horacio Asborno desde Viedma, (RN) Argentina
1952 Si tu vois ma mere (S Bechet) Sidney Bechet
(1985) Por esa melodía (L Borda) Luis Borda
1913 O wunden wundervoller heiliger Speer! (Richard Wagner) Parsifal - Vincenzo Bettoni
1917 Chacarita (Vicente Loduca) Orquesta de Vicente Loduca
(1983) Los Locos de Buenos Aires (A Del Prado) Alejandro del Prado
Barcarolla -de los Cuentos de Hoffman- (Jacques Offenbach) Conal Fowkes & Lisa Years
Marcha Triunfal de Aida (G Verdi) Orq Filarmonica de Viena dir Valery Gergiev
1908 La Dona e Mobile -Rigoletto- (G Verdi) Enrico Carusso
1978 Segundos Afuera (Aguamansa y Héctor Marcó) Edmundo Rivero
1942 Clavelito Chino – Enrique Rodríguez
1946 Baile de los Morenos - Romeo Gavioli
1930 Cerrá la radio (Richieri - C. J. Supparo) Azucena Maizani
1925 Viejo rincon (Roberto L Cayol - Raúl J De Los Hoyos) Carlos Gardel Orquesta F Canaro
Tipi Tipi Tin (Maria Grever) Rene Cospito
1925 Tea For Two (Vincent Youmans - Irving Caesar) Ben Selvin's Dance Orchestra
Sunken City I (Before) Kyle Gann
1939 Canción del Estudiante (Francisco García Giménez -: E. C. Galeano - Carlos Guastavino)
1928 Che, Bartolo (Rodolfo Sciamarella – Enrique Cadicamo) Carlos Gardel
1924 Preciosa mía (Alfredo Eusebio Gobbi) Dúo Gardel Razzano
1929 La Telesita - Andrés Chazarreta y su Orquesta Nativa
1926 Milagrosa Virgencita (Luis Martini - Andrés González Pulido) Celia Gamez
1928 La Salteñita (Felix Scolati Almeyda - Enrique Pedro Maroni) Celia Gamez