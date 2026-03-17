Día de la Puericultora: por qué su rol es clave para el bienestar de madres y bebés

Cada 17 de marzo se celebra el Día Internacional de la Puericultora, una fecha dedicada a reconocer el rol esencial de estas profesionales en el acompañamiento de madres, bebés y familias. Según la Real Academia Española, la puericultura está asociada al "cuidado del niño durante los primeros años de la infancia”.

Por este tema, la puericultora egresada de la Universidad Nacional de San Martín y consultora internacional en lactancia materna, Sabrina Vergara, en diálogo con 100% Nora, dijo que "cada vez más familias recurren al acompañamiento de una puericultora para transitar con mayor información y seguridad los primeros momentos de la maternidad y la crianza”.

Vergara, además, remarcó que "el proceso de lactancia, en sí, comienza en el embarazo, en los controles prenatales, cuando las madres y sus parejas tienen la oportunidad de crear la confianza materna, erradique mitos y facilite la toma de decisiones”.

La OMS destacó que la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida brinda ventajas comprobadas a niños y madres. Según advirtió la entidad, la lactancia exclusiva hasta los seis meses permite salvar la vida de más de 820.000 menores de cinco años cada año.