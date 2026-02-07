Día de la Pizza: Degustación solidaria frente al Obelisco

El Día Internacional de la Pizza se conmemora cada 9 de febrero y la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (Apyce) llevará adelante una acción solidaria frente al Obelisco porteño.

El próximo lunes, de 12 a 16, en la plaza Astor Piazzolla, Apyce instalará su camión cocina autosustentable donde una decena de maestros pizzeros elaborará en vivo y a la vista del público un total de 5.000 porciones de pizza.

Apyce es una asociación sin fines de lucro y, como cada año, convierte esta celebración en una acción solidaria a beneficio de una ONG local: La recaudación será destinada íntegramente a los Grupos Juveniles Salesianos de Don Bosco-Avellaneda.

El público podrá adquirir un bono contribución simbólico de $2.000 que ofrecerá el personal de los Grupos Juveniles Salesianos de Don Bosco-Avellaneda, que incluye dos porciones de pizza, hasta agotar las 5.000 porciones disponibles.

Además, durante la jornada habrá sorpresas y regalos: los asistentes podrán participar de la ruleta de Apyce, con la posibilidad de ganar premios, combos adicionales e incluso pizzas enteras de regalo.

El Obelisco, en su condición de ícono porteño, se convierte en un escenario emblemático para conmemorar esta fecha tan significativa para la gastronomía y la cultura popular.

En 2017, la pizza fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, por su rol en la vida social y la transmisión de este arte culinario entre generaciones: Es uno de los platos más icónicos del mundo, con cerca de 7.000 millones de pizzas vendidas al año a nivel global.

La pizza está entre los cinco alimentos favoritos de los argentinos, junto al asado, las empanadas, las milanesas y las pastas.

Buenos Aires es una de las ciudades con más pizzerías por habitante del mundo: existen entre 3.000 y 3.200 pizzerías, totalizando alrededor de 6.000 pizzerías en todo el país.