Día de la Pachamama y el té de ruda tienen orígenes diversos 

El Prof. Eduardo Aroca, referente cultural, explicó que “Los pueblos andinos, como Catamarca, de nuestros ancestros hemos recibido varios legados, entre ellos el de las tradiciones, costumbres y religión. Por eso nuestros dioses tienen que ver con la naturaleza.

En el mes de agosto celebramos a la Pachamama, es decir a la tierra, porque para nuestros antepasados agosto no es un mes aciago. El hecho de considerar a agosto un mes malo es de los europeos, por eso ellos traen la costumbre de tomar el primer día del mes un té de ruda. No tiene nada que ver con nuestras tradiciones. La ruda que todos tenemos en nuestros jardines no es una planta originaria de América y la trajeron los españoles. Nuestros antepasados no conocían la ruda y no tenían por qué tomar la ruda. Porque Agosto es un mes propiciatorio.

En el mes de agosto empezaban las celebraciones porque se venía la época de la siembra, de preparar la tierra y comenzar un nuevo ciclo vital. Corpachar es un término quechua que significa celebrar, por eso se la corpacha a la Pachamama”.