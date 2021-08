Día de la Infancia: poder ir a las jugueterías levantó las ventas

-A los argentinos les gusta mucho elegir los juguetes personalmente –dijo el presidente de la Cámara Argentina del Juguete, Emmanuel Poletto.

Agregó que este año se incrementaron las ventas de juguetes de cara al Día de la Infancia que se celebra pasado mañana y lo adjudicó en gran parte a la posibilidad de poder ir a las jugueterías.

-El año pasado la venta fue casi sólo por internet –manifestó en la charla con Radio Nacional Bahía Blanca.

Poletto dijo además que la industria argentina del juguete “se especializa en el diseño, la creatividad, la memoria… La mayoría de los didácticos son nacionales, que son preferentemente los de la primera infancia.

Sobre la moda de los juegos desestresantes como el Pop It dijo que son “tendencias que llegan por las redes sociales”.

A la hora de hablar de valores, indicó que “los juguetes nacionales arrancan en los 400 pesos. Está vigente el Ahora 12 –pago en 12 cuotas- para juguetes nacionales, lo que permite que muchos puedan acceder”.

Acerca del cambio de no concebir más los juguetes por género, Poletto fue claro: “Son para jugar, no importa el género. La industria viene acompañando este cambio. Nosotros recomendamos que dividan los juguetes por edades, no por género”.

Explicó también que actualmente el mercado se compone por un 40 % de producción nacional: “Queremos recuperar el histórico 50 %. Durante el gobierno anterior creció mucho la importación”.

En otro pasaje de la charla con la Radio Pública detalló que hay 180 fábricas de juguetes en la Argentina, unas 3.000 jugueterías y unos 8.000 puestos de trabajo.

-Somos vanguardia en Latinoamérica. La mayoría son Pymes familiares.

Escuchá el audio completo: