Espacio para la Memoria ARCHIVO PRESENTE: DÍA X DÍA

09/07/2026

Día de la Independencia: 210º Aniversario de una gesta histórica

El 9 de julio de 1816, en San Miguel de Tucumán, 29 representantes de nuestro pueblo concluyeron con el proceso emancipador que había comenzado en mayo de 1810 y dieron inicio a una nueva etapa para nuestro país.

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Aquel día, el Congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata, afirmó la voluntad de “investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli” y “de toda otra dominación extranjera”.

En 1816 ocurrieron dos hechos sumamente importantes para nuestra historia: la firma del Acta de la independencia de las Provincias Unidas en Sud-América y la organización del plan continental del General José de San Martín, que consistía en buscar la libertad de Argentina, Chile y Perú.

La Declaración de la Independencia, junto con la Revolución de Mayo, son los hitos fundantes de nuestra Patria.

Repasamos el contexto histórico y político, así como las luchas de los revolucionarios, que dieron paso a la declaración de la Independencia, fecha que conmemoramos hoy, guiadas  y guiados por el historiador Felipe Pigna, conductor de Historias de Nuestra Historia que se emitió por AM870 y conserva el Archivo Histórico de Radio Nacional.

FICHA TÉCNICA

Música y Testimonios

2011-07-03 Pigna, Felipe - Independencia Argentina (Historias de Nuestra Historia - LRA1)

1943-09-24 Ramírez, Pedro (Presidente de facto) Restauración de la Casa de Tucumán (Tucumán)

`Le hablo de un 9 de Julio´ (León Benaros - Carlos Di Fulvio) por Jorge Cafrune [1966 del Álbum “La Independencia”]

Edición: Fabián Panizzi