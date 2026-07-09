Día de la Independencia: 210º Aniversario de una gesta histórica

El 9 de julio de 1816, en San Miguel de Tucumán, 29 representantes de nuestro pueblo concluyeron con el proceso emancipador que había comenzado en mayo de 1810 y dieron inicio a una nueva etapa para nuestro país.

Aquel día, el Congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata, afirmó la voluntad de “investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli” y “de toda otra dominación extranjera”.

En 1816 ocurrieron dos hechos sumamente importantes para nuestra historia: la firma del Acta de la independencia de las Provincias Unidas en Sud-América y la organización del plan continental del General José de San Martín, que consistía en buscar la libertad de Argentina, Chile y Perú.

La Declaración de la Independencia, junto con la Revolución de Mayo, son los hitos fundantes de nuestra Patria.

Repasamos el contexto histórico y político, así como las luchas de los revolucionarios, que dieron paso a la declaración de la Independencia, fecha que conmemoramos hoy, guiadas y guiados por el historiador Felipe Pigna, conductor de Historias de Nuestra Historia que se emitió por AM870 y conserva el Archivo Histórico de Radio Nacional.

FICHA TÉCNICA

Música y Testimonios

2011-07-03 Pigna, Felipe - Independencia Argentina (Historias de Nuestra Historia - LRA1)

1943-09-24 Ramírez, Pedro (Presidente de facto) Restauración de la Casa de Tucumán (Tucumán)

`Le hablo de un 9 de Julio´ (León Benaros - Carlos Di Fulvio) por Jorge Cafrune [1966 del Álbum “La Independencia”]

Edición: Fabián Panizzi