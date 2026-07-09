Día de la Independencia: 210º Aniversario de una gesta histórica

El 9 de julio de 1816, en San Miguel de Tucumán, 29 representantes de nuestro pueblo concluyeron con el proceso emancipador que había comenzado en mayo de 1810 y dieron inicio a una nueva etapa para nuestro país.
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Aquel día, el Congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata, afirmó la voluntad de “investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli” y “de toda otra dominación extranjera”.
En 1816 ocurrieron dos hechos sumamente importantes para nuestra historia: la firma del Acta de la independencia de las Provincias Unidas en Sud-América y la organización del plan continental del General José de San Martín, que consistía en buscar la libertad de Argentina, Chile y Perú.
La Declaración de la Independencia, junto con la Revolución de Mayo, son los hitos fundantes de nuestra Patria.
Repasamos el contexto histórico y político, así como las luchas de los revolucionarios, que dieron paso a la declaración de la Independencia, fecha que conmemoramos hoy, guiadas y guiados por el historiador Felipe Pigna, conductor de Historias de Nuestra Historia que se emitió por AM870 y conserva el Archivo Histórico de Radio Nacional.
FICHA TÉCNICA
Música y Testimonios
2011-07-03 Pigna, Felipe - Independencia Argentina (Historias de Nuestra Historia - LRA1)
1943-09-24 Ramírez, Pedro (Presidente de facto) Restauración de la Casa de Tucumán (Tucumán)
`Le hablo de un 9 de Julio´ (León Benaros - Carlos Di Fulvio) por Jorge Cafrune [1966 del Álbum “La Independencia”]
Edición: Fabián Panizzi