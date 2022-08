Día de la Ancianidad: Revalorizar los derechos de nuestros adultos mayores

Cada 28 de agosto, en Argentina se conmemora el Día Nacional de la Ancianidad, como recuerdo del mismo día pero de 1948, cuando Eva Perón proclamó los "Derechos de la Ancianidad" que se incluirían en la Reforma Constitucional de 1949. Luego los mismos serían derogados por el gobierno de facto tras el golpe militar de 1955.

En ‘Palabra Mayor’, festejamos este día con diversas actividades. Primero a través de una comunicación telefónica, dialogamos con la Lic. en Trabajo Social y Gerontóloga, Silvana Soledad Romero, con quien hicimos un repaso histórico de lo que significó aquella fecha y los cambios que hubo con el paso del tiempo.

Luego en los estudios de la radio nos acompañaron los talleristas del Hogar de Ancianos Fray Mamerto Esquiú, Rodrigo Tanquia, encargado del taller de actividad física y la Profesora de Artes Plásticas María Laura Mubilla, quienes comentaron su experiencia de trabajar día a día con adultos mayores y como fue readaptarse en tiempos de pandemia con las restricciones y cuidados que debían implementar.

Sin dudas el momento más emotivo del programa, fue con la presencia de Aldo Lizárraga, Presidente del Centro de Jubilados Tiempo Libre. Aldo habló sobre como los distintos talleres que realizan en el centro de jubilados a su cargo, les cambio hasta la salud a los adultos mayores que allí concurren, ya que antes utilizaban bastones y actualmente no. Pero además expresó: “Yo soy un luchador y voy a seguir luchando toda mi vida para que no haya adulto mayor maltratado, voy a denunciar y hacer todo lo que sea necesario para beneficio de proteger a los adultos mayores que son maltratados. No quiero que eso vuelva a suceder. Nosotros queremos ser libres y con el respeto de toda una vida”.