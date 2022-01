Deuda con el FMI: "Lo que ha pasado en Argentina es una estafa increíble"

El abogado Jonatan Baldiviezo insistió en que la deuda contraída por el ex presidente Mauricio Macri en 2018 con el Fondo Monetario Internacional “ya fue investigada por el Estado Nacional” y, en ese sentido, tanto los informes de la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura y la Procuración del Tesoro sobre dicho acuerdo “admiten que viola la Constitución Nacional porque no pasó por el Congreso, no se respetaron las leyes de procedimiento que tiene el país para tomar deuda pública sumado a que el FMI violó sus propios estatutos”.

Además de un amparo colectivo, Baldiviezo junto a Claudio Lozano impulsaron una denuncia penal contra Macri y varios integrantes de su gabinete por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad en el marco del mega crédito que le otorgó el FMI en octubre de 2018.

En esa línea, consideró que “si hay una denuncia penal en curso, el Estado no puede seguir pagando las consecuencias de una defraudación pública” y, bajo ese fundamento, consideró que no deberían efectivizarse los pagos de los vencimientos de deuda que operan esta semana.

Sentenció que “lo que ha pasado en Argentina es una estafa increíble” y explicó que el Fondo debe asumir “su responsabilidad y aplicar una quita de capital”.

Por otro lado, el letrado advirtió que “no hay normativa del Estado Nacional que ordenara tomar esta deuda” y que hay “correlación directa entre el dinero que entró al país y el que se fugó” durante la gestión macrista.

Además, se mostró confiado en que el Poder Judicial “avance en recolectar información” e insistió en que el acuerdo con el FMI “es nulo”.

