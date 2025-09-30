Detuvieron en Perú a Pequeño J, el narco señalado por el triple crimen de Florencio Varela

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires confirmó este martes la detención de Tony Janzan Valverde Victoriano, apodado Pequeño J y sindicado como el autor del triple crimen de Florencio Varela en el que fueron asesinadas, torturadas y descuartizadas Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez.

Los investigadores confirmaron que Pequeño J, con pedido de captura internacional desde el domingo último, transitaba desde Bolivia hacia una ciudad de Perú donde planeaba encontrarse con Matías Ozorio (28), detenido más temprano y uno de sus allegados más cercano.

La captura de Pequeño J aumentó a nueve la cantidad de detenidos por el asesinato de las tres jóvenes ya que también este martes la Policía Nacional de Perú junto a Interpol había informado el arresto de Ozorio, señalado como su mano derecha.

Los primeros cuatro detenidos por el triple crimen fueron Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18).

Los dos mayores serían los dueños de la casa donde asesinaron a Brenda, Morena y Lara, y los más jóvenes habían sido apresados mientras limpiaban la escena del crimen.

El quinto detenido en la causa fue Lázaro Víctor Sotacuro, capturado apenas alcanzó a cruzar la frontera desde Jujuy hacia Bolivia.

El hombre es señalado como uno de los conductores que dieron apoyo a la camioneta en la que fueron trasladadas las víctimas.

El sexto apresado fue Ariel Giménez (29) y es apuntado como el que realizó el pozo para arrojar los restos descuartizados de las víctimas y que luego intentó tapar.