Detuvieron al expríncipe Andrés por su vínculo con Jeffrey Epstein

Andrew Mountbatten-Windsor, el expríncipe y hermano del actual rey Carlos III, fue arrestado por un presunto caso de mala conducta en un cargo público debido a su relación con Jeffrey Epstein.
Según informó un medio británico y confirmó la policía, la investigación se centra en la información que el entonces príncipe habría pasado al millonario pederasta en 2010, mientras era enviado para comercio del Gobierno.
La policía ha confirmado el arresto identificando al expríncipe como “un hombre de unos 60 años de Norfolk” bajo sospecha de mala praxis en un cargo público y está registrando sus mansiones en Berkshire y Norfolk.
