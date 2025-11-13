Detuvieron a uno de los narcos más buscados del país

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este jueves la detención de Brian Bilbao, considerado uno de los cinco narcotraficantes más buscados del país, y el secuestro de casi una tonelada de cocaína.

Informe: Miriam Mariotto.

En una conferencia de prensa en el Edificio Centinela de Gendarmería Nacional, Bullrich calificó la operación como “una de las más importantes del año” y destacó el trabajo conjunto entre la Gendarmería Nacional, la Procunar y la Justicia Federal de Rosario.

“Estamos muy orgullosos de haber logrado que la Gendarmería detenga a Bilbao, una persona que lograba escaparse, pero que cayó en las redes de una operación que llevó más de un año, con inteligencia, investigación y paciencia”, afirmó.

El operativo comenzó en octubre de 2024, con la incautación de una aeronave en Santa Fe.

En los últimos días, una camioneta Ford Ranger vinculada a la organización intentó escapar y fue interceptada tras un seguimiento de la fuerza.

En el vehículo se encontraron 956 kilos de cocaína —equivalentes a una tonelada— y documentación falsa presentada por Bilbao al momento de su detención.

Según informó la funcionaria, durante la investigación se realizaron 21 allanamientos en Santa Fe y Buenos Aires, que derivaron en la detención de tres personas más, entre ellas el dueño del campo donde aterrizó la avioneta utilizada por la banda.

Además, se secuestraron armas, dinero, dispositivos tecnológicos y ocho automóviles equipados con sistemas para montar pistas móviles de aterrizaje.

Bullrich destacó que una tonelada de cocaína, una vez distribuida, puede alcanzar unos 200.000 puntos de venta de narcomenudeo.

Subrayó que el operativo representa “un alivio para todo el país” y felicitó a la Gendarmería por “un hecho enormemente importante para la lucha contra el narcotráfico y las bandas organizadas”.

Por último, subrayó que la captura de Bilbao refuerza la política del Gobierno en materia de seguridad.

“El que las hace, las paga. Vamos a seguir yendo a buscar a quienes lideran las organizaciones criminales. Con nosotros, la droga y las bandas son enemigos de la Argentina y los vamos a buscar donde estén”, concluyó.