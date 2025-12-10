Detuvieron a un joven acusado de amenazar de muerte al presidente Milei

El arresto se produjo en un operativo supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional en el partido de La Matanza.

La investigación se inició a comienzos de septiembre pasado, luego de que la Policía Federal detectara un correo electrónico alertando sobre un usuario de una reconocida red social, quien operaba bajo el pseudónimo “Martiancorp”.

En el perfil había publicado: “El 8 de septiembre voy a matar al presidente de Argentina conocido como Javier Milei. Guarden este post, esto quedará para la historia de Twitter y de internet. Seré una leyenda”.

El juez Julián Ercolini ordenó la detención de un joven argentino de 21 años en un domicilio ubicado en la calle Velazco, en González Catán, donde se registraron las señales de IP asociadas a los dispositivos utilizados.

Con los elementos recolectados, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Morón, a cargo del Dr. Martín Alejandro Ramos, ordenó el allanamiento del inmueble, donde los federales apresaron al sospechoso.

En el procedimiento también se secuestró una CPU, un router, un teléfono celular y otros elementos de interés.