Detuvieron a otro acusado de tirar bombas molotov frente al Congreso

Milton Tolomeo fue capturado en Avellaneda tras el análisis de los videos de los incidentes en la marcha contra la Ley de Modernización Laboral.

Así aumentó a tres la cantidad de personas detenidas tras los incidentes frente al Congreso.

Durante un allanamiento en su domicilio se encontraron bidones de combustible, material anarquista, guantes térmicos, dispositivos electrónicos, la vestimenta utilizada durante el incidente y material vinculado a grupos de ideología anarquista.

Su nombre no aparecía en las listas preliminares difundidas en el inicio de la investigación.

La detención de Tolomeo se produjo luego de que el Gobierno pidiera celeridad en la identificación de las personas involucradas en el escándalo del pasado miércoles durante las protestas en las afueras del Congreso.

Tolomeo, identificado como "el anarquista de la molotov", no figuraba en el video mostrado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, con la identificación de cuatro sospechosos tras la manifestación.

Tampoco figuraba en la lista de 17 personas implicadas en los incidentes difundida el viernes a la mañana.

El tercer detenido por esos incidentes fue identificado tras un exhaustivo análisis de imágenes que permitieron establecer su participación directa en el lanzamiento de artefactos incendiarios tipo “molotov” contra personal de las Fuerzas Federales de Seguridad.

La detención se concretó en la calle, por orden del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas número 6.

Previo a la detención de Tolomeo, la Policía ya había capturado a N. G. B., de 31 años, quien habría formado parte del grupo que se vio armando bombas, quien fue detenido el pasado viernes en el barrio porteño de Belgrano mientras dormía en un cajero.

También había sido apresado el viernes último por la Policía de la Ciudad Matías Enzo Roldán, quien cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad.

El arresto se concretó sobre calle Montevideo al 300, en el barrio de San Nicolás, donde efectivos que patrullaban lo reconocieron por un tatuaje en su brazo izquierdo.

Luego de que las imágenes de los incidentes viralizaran las redes y trascendiera fronteras, Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad, aseguró que "los identificamos, los vamos a ir a buscar y los vamos a meter presos", en un mensaje a través de la red social X.

La funcionaria anticipó que el Ejecutivo prevé consolidar la información para presentar una denuncia federal invocando la figura de "terrorismo".

"Vamos a denunciar porque esto fue mucho más que una contravención. Estamos consolidando la información y vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba molotov es una bomba, es un arma con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos", puntualizó Monteoliva.