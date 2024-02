El senador nacional de Unión por la Patria, Marcelo Lewandowski, dijo que “es lo que corresponde porque este DNU atraviesa a todos los sectores y a la vida de los argentinos”.

El legislador habló de la actitud de la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, de no cumplir con el Reglamento de la Cámara Alta ni con la Constitución Nacional al no convocar a una sesión especial para debatir el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno que desregula la economía y otras actividades.

-El DNU está en funcionamiento y cambia la vida de la gente como por ejemplo en un alquiler. ¿Saben lo que es para una familia vivir con la espada de Damocles? Se vive en una bomba de tiempo. La vivienda no es algo de lo que se pueda prescindir como el cable o Netflix.

Dijo también que “nadie dice que no tiene que haber cambios, las cosas no venían brillantes, pero tenemos que ver qué se puede hacer paulatinamente. No podemos hacer cambios de un día para el otro con situaciones que vienen desde hace 50-60 años… detrás de una planilla de Excel hay personas”.

En otro pasaje de la charla, Lewandowski habló del narcotráfico en Rosario y de los sectores más vulnerados.

Escuchá la nota completa:

Programa: "Verano Nacional"

Conductores: Marcelo Dunetz y Maximiliano Palou

Producción: Lucas Castillo

Página web: Maximiliano Palou

Días de emisión: de lunes a viernes de 9 a 12