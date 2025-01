Detienen a sospechoso de planear un atentado que estaría vinculado al Estado Islámico

Un hombre que vivía en la ciudad rionegrina de General Roca fue detenido en las últimas horas acusado de estar por "consumar un atentado" en el país y que tendría vinculaciones con el grupo ISIS, informó hoy la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El "Operativo Vida" culminó con la captura de David Nazareno Ávila, alias "Naza", que "pertenecía a una red global de odio y destrucción", según dijo la funcionaria nacional en una conferencia de prensa.

Bullrich añadió que este sospechoso, a quien caracterizó como un "agente digital encubierto" que también hacía "seguimiento territorial", estaba "en una etapa muy avanzada, lo que los grupos terroristas llaman 'encomendarse' para tener una misión, una guía, que significa la última etapa para consumar un atentado".

En una investigación que duró más de nueve meses, el juez federal Adrián González Charvay dispuso que el imputado sea seguido por redes sociales y de manera presencial, en la localidad rionegrina de General Roca, donde residía.

Al respecto, voceros judiciales confirmaron que Ávila había formado parte durante cuatro meses del Ejército Argentino como voluntario y que se vinculaba con diferentes grupos afines al Estado Islámico conocido como Dáesh o ISIS.

"Contactaba a gente por diversión"

"Esta investigación reveló elementos alarmantes: propagandas yihadistas, manuales para la fabricación de explosivos, mensajes antisemitas y conexiones con redes internacionales de radicalización. Este extremista utilizaba plataformas como Telegram con mensajes cifrados, algunos que tuvimos que traducir, Tik Tok e Instagram para difundir la ideología del odio y también para intentar reclutar a jóvenes argentinos que fueran carne de cañón de estas organizaciones terroristas", explicó la ministra.

De acuerdo a la pesquisa realizada por personal de Prefectura Naval, Ávila "pertenecía a varios grupos radicalizados en redes sociales", mientras que "en un canal de Telegram el nombre del grupo reivindicaba al autor de una masacre en un colegio de Ucrania".

Se trataba de Vladislav Roslyakov, quien el 17 de octubre de 2018 se suicidó luego de asesinar a 20 estudiantes y dejar 67 heridos, en un hecho conocido como la Masacre del Instituto Politécnico de Kerch.

"Para caracterizarlos voy a dar una frase que usaban estos grupos radicalizados atribuida a Adolf Hitler: 'llegará el día que me maldecirás por cada judío que no mates'. Por eso seguimos adelante con firmeza con la conducción de nuestro presidente con la certeza no es un refugio del mal porque aquí triunfa el bien, la libertad y la justicia", expresó la funcionaria.

En ese marco, el acusado hizo "confesiones directas conseguidas por nuestro agente encubierto".

"Había solicitado las instrucciones y su fin era la caracterización del gobierno nacional como un gobierno sionista que debía pagar por esa condición. No casualmente trabajaba en una mensajería, lo que le permitía moverse para elegir blancos. Frustramos sus planes antes de que pudiera causar daño", resaltó la ministra y agregó: "Este señor está detenido, ha sido hoy indagado y seguramente le caerá el peso de la ley antiterrorista".

Al respecto, fuentes judiciales informaron que Ávila declaró que contactaba "a esta gente por diversión".

"Red de odio y terror"

Bullrich destacó el trabajo de Prefectura y de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal que permitió desmantelar "una red de odio y terror que intentaba infiltrarse en esta sociedad".

"Nosotros estamos convencidos que como dice (el presidente Javier) Milei que el mal avanza cuando los buenos no hacen nada. Acá hemos demostrado que estamos de pie, que podemos seguir y rastrear amenazas, que podemos trabajar como fue en este caso pidiéndole ayuda al FBI y con una fuerza capacitada en extremo como es la Prefectura Naval Argentina, con la información conseguida por la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal", indicó.

Por último, Bullrich dijo que "este gobierno ha decidido enfrentar el mal en todas sus formas: terrorismo, narcotráfico, violencia organizada".

"No hay lugar para estas prácticas asesinas, por eso nuestro objetivo siempre es garantizar un país con libertad, proteger la vida de los ciudadanos y proteger la paz de nuestro territorio", afirmó.