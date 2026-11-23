Científicos de la Universidad Nacional de La Plata confirmaron el hallazgo del linaje PJ.2.1 tras analizar muestras de tres pacientes internados en la provincia de Buenos Aires. Hernán Mundo, en Segundo Round, conversó con el médico infectólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología y Director Médico de PREVIVAX.

El Doctor Ricardo Teijeiro enumeró las características y particularidades de esta nueva variante e insistió en la importancia de la vacunación, sobre todo en "adultos mayores, embarazadas y pacientes con enfermedades preexistentes".

Explicó que se trata de "un virus que genera muchísimas mutaciones. Es una variante más, ni peor ni más agresiva. Modificó su estructura y eso genera más contagio pero nunca pensando que va a ser más grave”, aclaró.

Por tal razón, el profesional aconsejó a las personas a “seguir vacunándose, mínimo, anualmente. Las vacunas son efectivas”, remarcó.

Según se informó, las muestras analizadas correspondían a dos bebés de uno y dos meses y a un adulto de 58 años.

El hallazgo surgió del monitoreo que realiza el Laboratorio de Salud Pública, Área Genómica y Diagnóstico Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP.

El equipo secuenció las tres muestras y confirmó la presencia de este linaje, que desciende de JN.1 dentro del virus SARS-CoV-2 y presenta una mayor capacidad de transmisión.

Por otro lado, el Dr. Teijeiro se refirió a la situación sanitaria como consecuencia de los efectos del cambio climático, a propósito de las inundaciones y evacuados por el fenómeno de El Niño.

"Es necesario un seguimiento permanente", dijo.