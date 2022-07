Detectaron a varios motociclistas que circularon alcoholizados

Los controles de tránsito que se hicieron en San Miguel durante el fin de semana, arrojaron algunos números preocupante respecto a la cantidad de motociclistas que circularon alcoholizados. “(el operativo es) para evitar algún siniestro porque algunos siempre intentan darse la fuga o frenan de golpe y con la calle mojada pueden surgir inconvenientes. La novedad de este domingo fue alcoholemia positivo en tres motociclistas, hasta aquí no teníamos motociclistas en esa situación. Este es un proceso de falta de cultura, no les importa nada (a las personas), creen que no les va a pasar absolutamente nada y en realidad les puede pasar de todo, desde fallecer, quedar discapacitado, matar a alguien, dejar discapacitado a alguien, destrozar un vehículo y no poder recuperarlo nunca más, son las situaciones que se padecen por manejar en forma irresponsable. Por eso es necesario que el Gobierno tome el toro por las astas e incluya en las currículas del pre escolar hasta el nivel terciario, educación vial. Regalando ‘huevitos’ para que vayan los bebés no van a solucionar el problema de la siniestralidad”, comentó Enrique Romero, subsecretario de Tránsito de la Municipalidad de San Migue de Tucumán.

Foto: La Gaceta