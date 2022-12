Detalles sobre las y los trabajadores de temporada

Información sobre los derechos de la seguridad social para trabajadores y trabajadoras de temporada.

Pablo Clementi, titular de la UDAI Paraná de ANSES, expresó: “Lo que se considera un trabajador de temporada es cuando la actividad en la que se esta prestando tareas, las especificaciones técnicas, se desarrollan sólo en una parte del año y no en su totalidad”, agregó “la diferencia está en que el contrato va a permanecer, durante la tarea particular es como cualquier trabajador de dependencia y durante el tiempo que no se presta tarea el vinculo jurídico sigue estando entre el empleado y el empleador”.