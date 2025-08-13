Detalles del hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima

Entrevista a uno de los testigos

Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con uno de los trabajadores que encontró el 20 de mayo pasado los restos óseos del adolescente, desaparecido desde 1984, y que ya declaró ante el fiscal Martín López Perrando en el marco de la causa que investiga el crimen ocurrido hace más de 40 años.

Cristian integra el grupo de obreros que hizo el hallazgo mientras refaccionaban una vieja casona ubicada sobre la avenida Congreso al 3700, en el barrio porteño de Coghlan.

“Estábamos empezando el tema de la excavación de la medianera, que sólo tenía un tejido, teníamos que hacer la nivelación del suelo y bajar 1,5 metros”, explicó.

“A pala encontramos los restos”, precisó, y "decidimos excavar más porque nos percatamos que eran huesos más grandes”, indicó al dar detalles del hallazgo.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61 busca determinar en qué circunstancias murió Fernández Lima.

El principal sospechoso del crimen, hasta el momento, es Cristian Graf, un excompañero de colegio, cuya madre todavía vive en el domicilio donde se produjo el hallazgo.