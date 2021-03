Desvío de arroyo deja sin agua a la comunidad Huarpe en Lavalle

DESCARGAR

Un particular se ha apropiado de un arroyo dejando sin agua a la comunidad huarpe de Villa Tulumaya en Lavalle. Para conocer más lo sucedido, Florencia Moreno dialogó para Muchas Gracias con Erica Nievas presidenta de la comunidad huarpe en Laguna Del Rosario quien explicó la situación y la tarea llevada a cabo desde principios del 2000. Parece que tiene mucho poder porque nadie pudo detenerlo, sostuvo Erica.

No tengo conocimiento de intervención por parte del Estado. Nosotros avisamos de esta situación, se hicieron inspecciones, pero no pasó nada. Desde Irrigación no hubo explicaciones del por qué no llega agua a las lagunas y humedales. Además por parte del municipio la única función que podíamos tener es de mediador entre las partes sostuvo Nievas al contar los detalles de lo que ha acontecido. Pedimos urgente una ley para salvaguardar estas acciones contra los humedales de la provincia. Erica Nievas así se expresó y contó que así no subsiste la actividad ganadera y agrícola, además de dejar sin agua a la población.

Hay políticas públicas que se promueven sin consultar a las bases, dijo Erica y ejemplifica con el aumento en costos de vacunación de animales, falta de incentivos, al no tener el poder de las tierras no accedemos a proyectos productivos, el mal estado de los caminos por parte de vialidad, concluyó.