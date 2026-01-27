Desvalijaron el departamento donde se aloja una influencer en Mar del Plata

El robo ocurrió durante la madrugada del sábado, mientras se había ausentado por algunas horas. Según denunció, los ladrones se llevaron ropa, herramientas de trabajo y pertenencias de valor. En diálogo con Carla Ruiz, en el programa de Nora Briozzo "100% Nora", la joven dio detalles de lo sucedido a partir de las imágenes que pudo obtener de cámaras de seguridad de los vecinos.

Mía Martínez explicó que el fin de semana “era un delirio la cantidad de gente” que había en la ciudad balneraria.

Consideró que lo ocurrido durante el lapso de tiempo en el que ella salió, “no fue al boleo, sabían nuestros movimientos”.

Según relató, había salido alrededor de la 1.30 y volvió cerca de las 6.45.

Al llegar, advirtió que el portón estaba abierto, aunque con la traba colocada, y que no había llaves puestas además, observó varias bolsas tiradas en el piso.

“La denuncia fue muy lenta”, dijo y cuestionó la actuación y el trato de los efectivos de la policía bonaerense.

“No me dejaron ni siquiera un par de medias”, advirtió y precisó que, entre las pertenencias que se llevaron había “joyas, cosas de valor personal y emocional y mi equipo de laburo”.