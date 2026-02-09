Destacan los beneficios en la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal

Sebastián Cao, analista económico, y miembro de la consultora Econométrica, hizo un rápido análisis de la reglamentación de la Ley de inocencia fiscal y dijo que le permitirá al ciudadano hacer uso de sus ahorros que tenía guardados.

“Lo que ocurrió en estos años es que dinero en blanco se transformó en ahorros en negro, por la persecución que el Estado hizo sobre el ciudadano”” “Ahora con la implementación de esta ley y previa bancarización se podrán utilizar estos fondos sin cuestionamientos del Estado”.

Para Cae, “Argentina tiene hoy unos 250 mil millones de dólares en poder de la gente y si el blanqueo fue de 22.000 millones, es un gran éxito para el Gobierno que la gente haya adoptado esta propuesta”.

Por otra parte y consultado sobre el índice de precios al consumidor, es decir la inflación que se conoció en la ciudad de Buenos Aires del 3,1%, el economista aseguró que esa cifra esta influenciada por factores estacionales y que eso no debería alarmar de cara a la espera del índice nacional.