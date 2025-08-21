Destacan la suba de créditos hipotecarios otorgados en el primer semestre

Fernando Alvarez de Celis, director de la Fundación Tejido Urbano, destacó los 19.000 créditos hipotecarios entregados en el país en los que va del año e indicó que “se necesitan 10 años con este nivel de créditos para llegar a la condición óptima en materia habitacional”.

“Es una muy buena cifra porque venimos de unos 11.000 créditos en 2024 y de aproximadamente 400 en 2023. Y hay que ir a 2017 y 2018 para una cifra superior, y después, más atrás en el tiempo a 1997”, precisó el especialista al ser entrevistado por el programa ‘Viva la Pepa’, de Radio Nacional.

“Es una muy buena cifra, y hay que apostar a que se extienda en el tiempo”, confió, al tiempo que dio un muestreo de la región: “En Chile se subsidia de cierta manera el crédito, en Uruguay hay una especie de voucher y acá se subsidió siempre la oferta”.

Al trazar un análisis del déficit habitacional del país indicó que “faltan 1,5 millones de viviendas, en tanto que hay 2 millones que son deficitarias, por tamaño o por mala calidad en la construcción”.

“Para medir el déficit no se tiene en cuenta la titularidad de la propiedad, de hecho hay un fuerte proceso de ‘inquilinidad’, que hace unos años era del 20 por ciento, y ahora es del 35, con Caba con un promedio del 40 por ciento”, agregó.