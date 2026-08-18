Destacan la importancia de cumplir con el calendario de vacunación

En Argentina, destacan la necesidad de que se cumpla el calendario de vacunación -principalmente en menores de edad- para evitar la reaparición de enfermedades controladas.

Por este tema, la médica Stella Cuevas, en diálogo con 100% Nora, aseguró que "mucha gente se vacuna recién cuando aparece la enfermedad. Ni antes ni después. No hay conciencia de la importancia de vacunarse regularmente".

La relevancia en la falta de cumplimiento del esquema vacunatorio está dada ante la posible reaparición de enfermedades graves como meningitis, neumonía, difteria y tos convulsa; situación que provocaría un aumento en las internaciones.

Cuevas, además, remarcó que "todo esto empezó en la época de la pandemia. Además, las redes colaboraron con la desinformación. La gente debe perder el miedo e ir a vacunarse. Es una cobertura médica para él y su entorno".

Las autoridades sanitarias instan a completar el calendario obligatorio ante la desinformación y el difícil acceso a los centros de salud.