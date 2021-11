Destacan importancia del hidrógeno verde como combustible de energía limpia

Punto Sur indagó sobre el anuncio presidencial de la nueva inversión que llegará al país, por parte de una empresa australiana que invertirá unos 8,4 mil millones de dólares, e instalará una planta de elaboración de hidrógeno en la provincia de Río Negro.

Al respecto, la ingeniera química Fabiana Gennari, Jefa del departamento de Fisicoquímica de Materiales del Centro Atómico Bariloche, investigadora principal de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET), además de profesora del Instituto Balseiro se refirió a la repercusión del hidrógeno verde en Argentina, que entre otras cosas utilizará energías renovables para su producción.

"Hay que producir el hidrógeno verde porque no hay reservorios como existen de gas natural, o petróleo y hay que extraerlo de la naturaleza, porque las energías renovables que no son contaminantes son difíciles de transportar. Además la ventaja que tiene es que la combustión de éste elemento no libera gases de efecto invernadero", explicó.

Para ello la empresa australiana Fortescue destinará 8400 millones de dólares en Argentina, la mayor inversión internacional de los últimos 20 años que el gobierno calcula que creará 15.000 empleos directos y entre 40 y 50 mil indirectos.

Además de un proceso de descarbonización que cambia la matriz energética, la Argentina se verá beneficiada por los derechos de exportación del hidrógeno que Australia llevará envasado.

El proyecto se desarrollará en Punta Colorada en los alrededores de Sierra Grande, Río Negro, porque los vientos patagónicos favorecen la producción del "combustible del futuro".

El acuerdo, que el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas venía trabajando desde hace tiempo, es, como definió la Secretaria de Relaciones Económicas e Internacionales de Cancillería, Cecilia Todesca Bocco, un "vector de desarrollo".

DESCARGAR

Punto Sur. 10 emisoras de Radio Nacional en 4 provincias, en vivo desde San Martín de los Andes Conducción: Eduardo Alzueta y Luciana Avilés