Destacan el rol de Corina Machado: "Era mucho más sencillo doblegarse o callarse por temor o comodidad"

Sara Levy, economista venezolana, celebró el premio Nobel de la Paz entregado a la líder de la oposición en Venezuela, Corina Machado, y declaró estar "felizmente sorprendida por la noticia".

Levy es economista venezolana con experiencia en el campo de la macroeconomía financiera y miembro de la Junta Directiva de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela.

"Era mucho más sencillo doblegarse callarse por temor o comodidad. Muchos han tratado de normalizar, de decir que no pasa", dijo Levy en diálogo con Viva la Pepa.

Para la especialista, el régimen que gobierna su país "es mucho más que una simple dictadura" ya que "la profundidad y estilo de régimen que controla el poder en Venezuela es mucho más dañino y perverso que las dictaduras tradicionales que vivimos en el siglo pasado".

"Son redes criminales de terror que acosan sin el menor sentido de humanidad".

Levy subrayó además "la lentitud y dificultades" que se percibieron a nivel global "para hacer entender la naturaleza del régimen" en un país ocupado por un régimen criminal al que, según consideró, "hay que atacar como debe ser atacado, con toda la fuerza".