Destacan como actuar en los tres primeros minutos luego de un infarto

Ana María Vega entrevistó en su columna durante el programa Muchas Gracias al médico Alejandro Saracco, referente en Mendoza de la Federación Cardiológica Argentina, con el fin de conocer la importancia de que la población conozca cómo realizar acciones de reanimación cardiopulmonar frente a una situación de muerte súbita.

DESCARGAR

La semana pasada se realizó una actividad de difusión para saber cómo actuar frente a estos episodios que requieren una respuesta urgente por parte de quienes son testigos. Al respecto, Saracco explicó que “cuando una persona se desmaya y no respira es necesario que la persona que está al lado de la víctima comience a realizar técnicas de reanimación cardiovascular. El desconocimiento, el entrar en shock cuando pasa esto con algún familia y amigo, el llegar a tener la valentía de realizar el masaje cardíaco lo hacen quienes tienen algún tipo de preparación. Lo que uno siempre indica es que no es algo difícil, que tus acciones pueden salvar una vida y que difícilmente hagas daño porque si no se hace nada la persona va a morir”.

Por otra parte, Saracco comentó detalles de la ley de prevención de Muerte Súbita que “indica que ya es obligatorio que en los espacios de acceso público sean espacios cardio asistidos. Es que cuenten con un desfibrilador, que la gran mayoría del personal donde pueden juntarse mil personas estén capacitados, que haya señalética y acceso precoz de los servicios de emergencia”.

A nivel provincial, Saracco comentó que “se siguen dictando cursos de reanimación cardio pulmonar y se han adquirido muchos desfibriladores”.

Desde el punto de vista preventivo, el cardiólogo recordó que “el accidente cerebrovascular y el infarto cardíaco se da por no controlar los factores de riesgo, aunque excepcionalmente también pueden darse en deportistas que sí están controlados. Pero eso es porque se escapa la detección de un trastorno cardiovascular desde la infancia”.

Finalmente, Saracco explicó cuáles son las acciones a desarrollar ante una situación de este tipo, aunque no se conozca cómo realizar las técnicas de reanimación cardiopulmonar.

________

Muchas Gracias, Lunes a viernes de 8 a 12h

Conducción: Ariel Robert, Emilio Vera Da Souza.

Aporte Periodístico: Carolina Quiroga.

Móviles: Javier Costarelli.

Locución: Eduardo Piquemal, Natalia Pautasso

Columnas y participaciones especializadas: Mónica Borré, Ana María Vega, Esteban Rodríguez, Germán Ejarque, Juan Manuel Gispert, Armando López, Raúl Mercau.

Colaboradores: Elena Quintero y Pedro Saborido.

Operación Técnica: Patricia Cortes, Carlos Martín, Gustavo Torres.

Producción: Natalia Tisera, Mariana Ferreira, Ana María Vega, Gretel Videla

Redes sociales: Belén Ferrando y Francisco Bustos

________________________________________________________________________________