Desregulación inmobiliaria: uno de los impulsores del proyecto explicó que se busca abrir la competencia y bajar costos

Jorge Amoreo Casotti, CEO de Proptech Pint, dialogó con Nicolás Yacoy en el programa Primer Round de Radio Nacional, y precisó que el objetivo de la reforma inmobiliaria es además brindar "más accesibilidad y mejores servicios a los consumidores".

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"Este proyecto no es contra nadie, se busca cambiar un paradigma de gremialización en el que estuvimos encerrados tantos años y dejar que la gente elija. Ni siquiera es romper un sistema sino ponerlo a competir con otros modelos que puedan ser deseables para el acceso a la vivienda, alquileres o compra venta", subrayó.

La desregulación inmobiliaria, impulsada por el Gobierno argentino para junio de 2026, busca eliminar la colegiación obligatoria y la matrícula para operar, permitiendo que cualquiera actúe como intermediario para reducir costos de compraventa.

Casotti añadió que "la idea principal es apoyar todos los procesos de innovación, a las herramientas y a los actores" ya que "hoy por cómo está constituido, el sistema se ha cerrado en los últimos 20 años".

Actualmente, dijo, rige en Argentina "un esquema muy corporativo que genera costos altísimos, incomparable en cualquier otro país del mundo, que repercute en el acceso a la vivienda".

"Todos sabemos lo que es alquilar en Argentina, los costos que hay detrás comprar y alquilar. Este proyecto tiene mucho que ver con estas estructuras, que se han enquistado en el tiempo. La idea no es eliminarlas sino ponerlas a competir con otros modelos que la gente pueda elegir", agregó.

El dirigente explicó que "el gran problema que tiene la estructura normativa argentina es que para hacer un servicio de intermediación comercial tenés que pasar por una serie de rituales. Lo que se pretende es que ese gremio que consiguió leyes que amparen la obligatoriedad sea voluntario".

"Entonces, que si son buenos, la gente los pueda seguir eligiendo pero si tiene discrepancia pueda elegir otros formatos como pasa en otros países", sostuvo Casotti en alusión a la figura del corredor o agente inmobiliario.

"Hace décadas que funciona así y genera un problema en la oferta del servicio, se estigmatiza al autor. Entonces, si surge un modelo de menores costos, hoy no podría funcionar porque podrían acusar de ilegal, usurpación de títulos", declaró.

Para el CEO de Proptech, "la artimaña es que inventaron una carrera universitaria para ejercer que en ninguna parte del mundo existe, que es la de martillero y corredor matriculado".

La idea con la reforma es que el consumidor pueda elegir a un martillero matriculado o a un bróker independiente o no elegís a nadie o una elegís plataforma o un estudio jurídico, algo que hoy no está permitido.